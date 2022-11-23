Пашинян отказался подписывать декларацию саммита ОДКБ в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что "Армения, безусловно, останется в ОДКБ, несмотря на то, что не все удалось согласовать".

В саммите ОДКБ, который прошел сегодня в Ереване, принимал участие Владимир Путин, а также его коллеги из стран-участников организации.