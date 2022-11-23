Певице МакSим стало плохо в гастрольном туре
Певице МакSим стало плохо после концерта в Череповце. Артистка почувствовала недомогание, подскочило давление, у нее кружилась голова. После обследования звезде назначили лекарства, начали курс капельниц. Между тем, певица до сих пор проходит реабилитацию после ковида, который едва не унес ее жизнь. Восстановиться за два дня она не успела, поэтому концерт в Вологде пришлось отменить, передает Shot.
"Видимо, на здоровье сказался плотный рабочий график: помимо гастрольного тура артист занимается большим количеством съемок и курирует свою школу искусств", — рассказала Яна Богушевская, пиар-директор МакSим.