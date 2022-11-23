Певице МакSим стало плохо в гастрольном туре

Певице МакSим стало плохо после концерта в Череповце. Артистка почувствовала недомогание, подскочило давление, у нее кружилась голова. После обследования звезде назначили лекарства, начали курс капельниц. Между тем, певица до сих пор проходит реабилитацию после ковида, который едва не унес ее жизнь. Восстановиться за два дня она не успела, поэтому концерт в Вологде пришлось отменить, передает Shot.