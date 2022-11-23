23 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Макрон заявил о намерении позвонить Путину в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается поговорить с российским коллегой в ближайшие дни. Об этом он сам заявил журналистам.

"Я рассчитываю на прямой контакт с ним (президентом России – прим. ред.) в ближайшие дни по вопросам, связанным с атомной энергетикой и Запорожской АЭС, после обмена мнениями по этим проблемам с главой МАГАТЭ", - сказал Макрон.

Макрон и Путин не общались с 11 сентября. Во время последнего разговора они также обсуждали безопасность Запорожской АЭС.

В целом за время спецоперации Макрон провел с Путиным 13 разговоров, но в последние месяцы он перестал проявлять инициативу, российский президент ему тоже не звонит.

Теги: эммануэль макрон, владимир путин, переговоры



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