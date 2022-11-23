Представители Пригожина передали активистам КИБЕР ФРОНТА Z информационный кейс для отправки в Европарламент

КИБЕР ФРОНТ Z получил информационный кейс для дальнейшей передачи его в Европарламент. Об этом сообщает пресс-служба «Конкорда».

«Информационный кейс для отправки в Европарламент передан представителю КИБЕР ФРОНТА Z», – сообщается на странице компании.

Ранее стало известно, что в Европе хотят признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин в ответ заявил, что Европарламент будет распущен, но для этого нужно подготовить соответствующий информационный кейс. Вскоре он будет передан в организацию.