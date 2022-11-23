В Киеве, Львове, Молдавии и Приднестровье нет света
В Киеве в результате ракетных ударов поврежден один из инфраструктурных объектов. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он добавил, что зафиксированы еще несколько взрывов в разных районах города, сейчас туда направляются спасатели и медики.
Между тем, местные СМИ сообщают, что во многих районах города пропадает свет, вода, начались перебои с мобильной связью.
О полном отключении света в городе сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
Также сообщается об отключении электроэнергии в Молдавии и Приднестровье. В Кишиневе из-за отключений встал городской электрический транспорт.