Госдума утвердила прожиточный минимум на 2023 год – 14 375 рублей

Госдума в третьем чтении одобрила прожиточный минимум на 2023 год. Он составит 14 375 рублей.

"Величина прожиточного минимума будет установлена исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов", - говорится в пояснительной записке.

В сентябре Минтруд России предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум - до 14 375 рублей.

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 июня на 10% пенсий неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточного минимума. Сообщалось, что МРОТ увеличится до 15 279 рублей, что позволит повысить зарплаты более 4 миллионов работников.