Путин прибыл в Ереван

Президент Владимир Путин прибыл в Ереван.

Президент России прилетел в столицу Армении для участия в заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба Кремля. Запланирована также встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Напомним, 9 ноября Путин и Пашинян поговорили по телефону.

"Обсуждены вопросы подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет под председательством армянской стороны в Ереване 23 ноября 2022 г.", - сообщили тогда в Кремле.