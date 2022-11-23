23 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.ru

В Челябинске направят почти 23 млрд рублей на развитие электротранспорта

На реализацию транспортной реформы в Челябинске планируют направить 22,9 млрд рублей. Соответствующее распоряжение правительства области опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

На строительство новых трамвайных линий планируется направить 11,4 млрд рублей. Речь идет о модернизации трамвайной инфраструктуры (3 млрд рублей), строительстве трамвайной линии по улице Дзержинского (2,7 млрд рублей) и закупке трамваев (5,6 млрд рублей).

Также планируется направить 11,5 млрд рублей на модернизацию троллейбусной сети. В частности, на закупку троллейбусов планируется направить 4 млрд рублей, на реконструкцию троллейбусных депо – 2,8 млрд рублей, на строительство и модернизацию тяговых подстанций – 2 млрд рублей, на модернизацию контактной сети – 2,6 млрд рублей.

Из областного бюджета на эти цели планируют направить 15,6 млрд рублей. Еще 7,3 млрд рублей – внебюджетные средства.

Теги: троллейбус, трамвай, общественный транспорт,



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