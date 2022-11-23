23 Ноября 2022
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Политика Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Такая "экономия": ЗакС поддержал законопроект Беглова об увеличении зарплат муниципалам

ЗакС Петербурга в третьем и окончательном чтении принял законопроект о повышении зарплат работникам муниципалитетов в связи с «особыми условиями труда». Ранее данное предложение внес на рассмотрение губернатор Александр Беглов. Оно предусматривает увеличение выплат с трех до пяти должностных окладов.

При этом власти не спешат «экономить и на своих расходах, например, на тратах на содержание самого Законодательного собрания.

В среду, 23 ноября, в ходе очередного заседания Законодательного собрания парламентарии в третьем и окончательном чтении поддержали проект закона о повышении зарплат работникам муниципалитетов, ранее вынесенный на рассмотрение губернатором Александром Бегловым. Уже с 1 января 2023 года размер оплаты труда глав муниципальных советов, местной администрации, главбухов и других сотрудников повысится с 3 до 5 должностных окладов в связи с «особыми условиями труда».

Ранее представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко заявлял о 400 вакантных местах на должности муниципальных служащих, которые образовались якобы из-за низкой заработной платы. В октябре парламентарии поддержали аналогичный законопроект Беглова об индексации окладов чиновников Смольного на 8% в течение трех лет.

Стоит отметить, что сам губернатор призывал городские власти к экономии «каждого рубля». Однако сокращение расходов коснулось преимущественно бюджетных трат на социальные инициативы и важные для города проекты, такие как выплаты спортсменам, помощь приютам для безнадзорных животных и сокращение расходов на строительство новых станций метрополитена. Тогда как расходы на содержание ЗакСа, выплаты чиновникам, закупки дорогостоящей мебели и другие бытовые расходы Смольного урезанию не подверглись.

Напомним, в СМИ сообщали, что при губернаторе Александре Беглове действующий парламент утратил свою субъективность и более не может влиять на ключевые процессы Петербурга.

Теги: закс, смольный, александр беглов, повышение зарплат



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