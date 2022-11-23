В НАСА заявили, что люди смогут жить на Луне уже к 2030 году

Говард Ху, возглавляющий программу НАСА "Артемида 1", считает, что постоянное присутствие человека на Луне может быть достигнуто уже к концу текущего десятилетия.

16 ноября НАСА запустило космический аппарат "Орион" к Луне. Он должен проверить работу ракеты-носителя и систем космического аппарата. Аппарат должен несколько раз облететь вокруг Луны и возвратиться на Землю. На днях во время облета Луны корабль приблизился к ней на расстояние всего 130 км.

Если все завершится успешно, то в 2024 году состоится аналогичный полет, но уже с экипажем. А в 2025 году может произойти первая высадка человека на Луну спустя более чем 50 лет.

Одним из наиболее ответственных и сложных этапов станет возвращение модуля на Землю. Оно произойдет на огромной скорости, а температура приблизится к 3 000 °C. Корабль должен приземлиться на парашютах в Тихом океане у побережья Калифорнии 11 декабря.