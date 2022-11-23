Крым живет "не по средствам": дотации Москвы в 2,5 раза превышают собственные доходы республики

Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов назвал бюджет региона на следующий год "оптимистичным", при этом констатировал, что регион "по-прежнему не может полноценно наполнить доходную часть бюджета собственными доходами республики".

Константинов рассказал о принятом бюджете в своем Telegram-канале. Он предварил рассказ собственно о главном финансовом документе большим высказыванием о том, что против России воюет коллективный Запад, желающий раздробления общества.

А потом сообщил, что дотации из федерального бюджета в два с половиной раза превосходят собственные доходы региона. И в этом году поступления из Москвы были на треть больше, чем в прошлом году.

Одна из основных отраслей экономики полуострова – курортная – по итогам девяти месяцев имеет показатель -29,5% при 6 млн туристов. "Но это связано с объективными причинами, которые тормозят развитие рекреационной сферы. Здесь важно, что сама эта отрасль сохранена, модернизируется. А значит — при восстановлении военно-политической стабильности, при нормальной работе транспорта мы имеем все основания ждать здесь прорыва", - считает Константинов. Сроков восстановления он, конечно, не назвал.

"В структуре бюджета на 2023 год доходы запланированы в размере 230,5 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 65,2 млрд рублей; безвозмездные поступления – 165,3 млрд рублей", - сообщил глава госсовета.

Расходы составят 238,6 млрд руб., дефицит – 8,1 млрд руб. При этом уже в 2024 году расходы республиканского бюджета сильно сократятся и составят всего 200,1 млрд руб., и поступления из федерального бюджета по-прежнему будут превышать собственные в два раза.

"Выводы из этого очевидны: мы с каждым годом должны приближаться к тому моменту, когда станем жить по средствам", - заключает Константинов.