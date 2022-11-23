В Югре к 2030 году в одну смену будут учиться 90,7% школьников

Губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции высказалась о строительстве в округе новых школ и росте количества учеников, занимающихся в первую смену.

"О стандарте. Целевые показатели – не должно быть третьей смены. Школа нужна не одна. До 2025 г. в Сургуте построят еще пять школ. Доля обучающихся в одну смену в целом в округе составит в 2025 г. 85,8%, в 2030 г. – 90,7%. В Сургуте этот показатель составит 80,2% и 81,1%. Это – наш целевой показатель", - сказала Комарова.

Под этот показатель будут строить новые школы.