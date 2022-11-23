23 Ноября 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральца отправили в колонию за крупное мошенничество с договорами лизинга

На Среднем Урале вынесен приговор по делу о крупном мошенничестве под видом заключения договоров лизинга. Афериста отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался житель Каменска-Уральского. Как показало расследование, в 2016 году мужчина, являясь руководителем подконтрольного ему ООО "Мета-регион", заключил три договора лизинга со сторонней организацией.

По условиям соглашений, уралец приобрел в собственность подконтрольной ему компании три автомобиля марки Toyota, после чего обратил данные машины в свою пользу. По версии следствия, он распоряжался ими по своему усмотрению, не намереваясь платить по договорам. Из-за этого организация-лизингодатель понесла ущерб – более 4,6 млн рублей.

Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес мошеннику свой приговор: 2 года и 11 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.

Теги: договора, лизинг, мошенничество, суд



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