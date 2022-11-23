23 Ноября 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

В Югре в концессию отдадут проекты тепло- и водоснабжения в трех городах

Губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции рассказала о деталях развития в регионе государственно-честного партнерства.

"Всего - 41 проект, из них 40 – концессия. Основные направления – образование, экология, ЖКХ, спорт, здравоохранение", - сказала Комарова.

В начале года в Сургуте открыта школа, построенная по концессионному соглашению.

"Готовим еще 10 инвестиционных проектов, которые заинтересуют партнеров. ЖКХ – сети водо- и теплоснабжения в Мегионе, Пыть-Яхе, Нягани емкостью более 30 млрд руб. Надеюсь, эти проекты состоятся", - сказала Комарова.

Говоря о объектах спорта, Комарова назвала объекты в Сургуте, Русскинской и Лямина.

Теги: Наталья Комарова, губернатор, государственно-частное партнерство



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