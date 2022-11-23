23 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России За рубежом
Фото: t.me/mod_russia

СМИ: У главы Генштаба Герасимова налажен канал связи с коллегой из НАТО для избегания военных инцидентов

Глава Генштаба Минобороны РФ генерал Валерий Герасимов и председатель военного комитета НАТО адмирал Рбо Бауэр периодически "обмениваются мнениями" по вопросам взаимной безопасности, сообщает издание Euractiv со ссылкой на источник в НАТО, пожелавший остаться неназванным.

Якобы, в начале спецоперации США и Россия создали некую кризисную группу по урегулированию конфликтов на военно-политическом уровне, чтобы избежать любых военных инцидентов в воздухе или на море.

Издание сообщает, что высокопоставленные военные чиновники недавно договорились "быть осторожными", особенно в отношении кораблей в Черном море, избегать "случайностей".

Примечательно, что некоторые восточноевропейские члены НАТО были против установления таких контактов, другие, впрочем, согласились, что Бауэру хорошо бы иметь такой канал связи с российским коллегой.

Источник добавил, что в последнее время Россия ведет себя "крайне осторожно", особенно в Черном море, чтобы избежать случайных инцидентов.

Теги: валерий герасимов, нато, генштаб, канал связи, военные



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