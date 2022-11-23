Губернатор Югры рассказала, какие инвестиционные проекты есть в регионе

Губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции рассказала о том, какие в регионе есть инвестиционные проекты.

"Готовясь к встрече, обратила внимание на эту тему. Перелопатила много документов. Мы уже говорили про производство белковых компонентов для молочных смесей. Это – уникальное предложение. Разработан мобильный комплекс "Югра", позволяющий обслуживать скважины, проводить геофизические исследования. Максимально рискованное исследование с точки зрения получения результата. Решения наших разработчиков востребованы. Аналогов нет", - сказала Комарова.

Также она упомянула о другой "уникальной истории" – разработке в Сургуте насоса с автоматической подачей смазки в нефтесервисное оборудование. Цифровая платформа для работы лифтовых хозяйств – еще одна важная разработка.

"Этот проект в силу различных причин "полетел". Платформа разработана сургутской компанией, внесена в реестр отечественного ПО. Уже сейчас на ней – 1,2 тыс. лифтов в различных городах округа. Проект победил в акселераторе технологических стартапов. Это дало возможность распространить проект на 25 тыс. лифтов в 23 регионах страны", - сказала Комарова.

Другой значимый нестандартный проект – производство вблизи Сургута сортового и фасонного проката.

"До запуска мощностей таким видом деятельности мы не занимались", - сказала Комарова.