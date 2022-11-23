23 Ноября 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра В России ДНР и ЛНР
Фото: admhmao.ru

Наталья Комарова во время пресс-конференции ответила на вопросы журналистов из Макеевки

Во время итоговой пресс-конференции Натальи Комаровой возможность задать вопросы получили журналисты из Макеевки. Из-за нестабильной связи вопрос от них прозвучал в видеозаписи, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, журналисты из Макеевки поинтересовались у губернатора Югры, насколько большая работа предстоит по восстановлению разрушенного города.

"Запланировано в текущем году 90 объектов, из них 22 социальные: школы, детские сады. Запланировали и уже практически заканчиваем поставку необходимой техники для обеспечения жизнедеятельности соответствующих служб Макеевки. Планируем до конца декабря закончить работу по бурению скважин для обеспечения деятельности котельных. Следующие три года в работе по реестру администрации Макеевки: еще 327 объектов: это жилье и объекты социальные, культурные, еще 181 объект - объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность города, коммунальные объекты", - сообщила Комарова.

При этом она подчеркнула, что все запросы формирует администрация Макеевки и именно на них ориентируется Югра. Работа по восстановлению города ведется в рамках заключенного в мае соглашения о сотрудничестве. Помимо Ханты-Мансийского автономного округа - Югры восстановлением Макеевки занимается также Свердловская область.

Еще один вопрос, интересовавший журналистов из ДНР, касался гастролей местных артистов в города Югры.

"Хочу подчеркнуть, что соглашение о сотрудничество подписали две равные стороны. Это важно. Наши партнеры - не просители. Не те, кто без рук, без ног. Мы равные среди равных. На этом отношения выстраиваются. И каждая сторона друг другу может много дать. Важно найти возможности и воспользоваться ими. Это беспроигрышное направление сотрудничества. Сейчас готовятся гастроли театра Донецкого имени Соловьяненко. Подготовлены примерные предложения для югорчан: "Князь Игорь", "Война и мир", "Карлсон" - по настроению и возрасту. Я знаю, что артисты этого театра - высококлассные и доставят своим искусством и талантам большое удовольствие. Я видела этот театр, и хочу сказать, что они делают свою очень важную работу каждую секунду под прицелом. На мой взгляд, ценность такого обмена кратно растет. Поэтому, когда приедут наши земляки к нам, приглашаем вас обязательно поклониться их искусству, их творчеству. Мы готовы, исходя из того, что запросят наши соседи, направить тех артистов, которые их заинтересуют", - сообщила Наталья Комарова.

Гастрольная карта будет сформирована в День рождения Югры и размещена на сайте окружного депкульта. В этом году она будет расширена за счет Макеевки и других присоединившихся к России территорий.

Теги: Наталья Комарова, Макеевка, восстановление, сотрудничество



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