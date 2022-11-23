Александр Гусев обсудил с главой компании «Россети» перспективы новых энергопроектов в регионе

Накануне Александр Гусев работал в столице, где провел сразу несколько важных рабочих встреч.

В частности, глава Воронежской области обсудил с гендиректором ПАО «Россети» Андреем Рюминым планы энергетической компании по инвестированию в новые проекты на территории региона. Речь шла о намерении компании создать региональный ситуационно-аналитический центр, а также рассматривали перспективы участия энергетиков в развитии социальной сферы.

Глава ПАО «Россети» отметил, что компания активно работает в Воронежской области - реализовано сразу несколько проектов, которые вносят значительный вклад в позитивную динамику промышленного развития области. Например, модернизация и расширение узловой подстанции 220 кВ «Южная» значительно увеличили возможности электроснабжения резидентов индустриального парка «Масловский» и ОЭЗ «Центр».

В этом году энергетики внесли свой вклад в обеспечение ритмичной работы объектов соцсферы региона. Запустили в эксплуатацию подстанцию 110 кВ «Отрадное». Ее деятельность обеспечивает надежное электроснабжение ЖК «Черемушки» в Воронеже. Приступил к работе центр питания 35 кВ в Рамонском районе Воронежской области.

На встрече с губернатором Воронежской области Андрей Рюмин сообщил: «Планируем модернизацию сетевых объектов высокого класса напряжения, что позволит увеличить надежность электроснабжения региона».

По словам главы энергокомпании, до конца 2024 года планируется инвестировать около 10 млрд рублей в различные энергопроекты на территории региона.

В ходе диалога с губернатором было отмечено, что готовность объектов электрических сетей для работы в осенне-зимний период 2022- 2023 годов обеспечена с учетом возможных максимальных нагрузок.

Специалисты группы «Россети» выполнили запланированные ремонты, общим объемом финансирования около 800 млн рублей, в плановые сроки.

Александр Гусев по итогам встречи сказал: «Сейчас заканчивается процесс тарифообразования. Все решения, которые мы принимаем, согласованы. Обсудили планы компании по дальнейшим инвестициям и повышение тарифов на электроэнергию в пределах установленной федеральной нормы 9 %, разногласий нет».