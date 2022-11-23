"Глубокая, серьезная боль": Комарова поделилась ощущением от посещения Макеевки

Губернатора Югры Наталью Комарову во время пресс-конференции спросили о личных ощущениях от посещения Макеевки, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если говорить об ощущениях, скорее, это боль. Не то, чтобы прищемил пальчик, а глубокая, серьезная боль. Абсолютно, что для меня важно, оценка ее глубины совпадала с людьми, с которыми я случайно встречалась. Мы одинаково воспринимали глубину этой боли, в том числе основанную на несправедливости: Почему? За что? За потери очевидные, куда бы ты не посмотрел, ты видишь их, и ты можешь их взвесить, на руки взять. И веру колоссальную, веру в то, что ты не один, что рядом люди, на которых можно положиться", - сообщила губернатор.

При этом она отметила, что ей, как управленцу, важно, чтобы решения, которые принимаются, были в гармонии с ее человеческим ощущением, однако оно не главное. Решения принимаются максимально взвешенно, чтобы принесли тот эффект, на который были рассчитаны.

"Но то, что я скорее человек, наверное, это очевидно", - заявила Наталья Комарова.

Напомним, в мае текущего года губернатор Югры Наталья Комарова и мэр Макеевки (ДНР) Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.