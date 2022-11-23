"Глубокая, серьезная боль": Комарова поделилась ощущением от посещения Макеевки

23 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

"Глубокая, серьезная боль": Комарова поделилась ощущением от посещения Макеевки

Губернатора Югры Наталью Комарову во время пресс-конференции спросили о личных ощущениях от посещения Макеевки, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если говорить об ощущениях, скорее, это боль. Не то, чтобы прищемил пальчик, а глубокая, серьезная боль. Абсолютно, что для меня важно, оценка ее глубины совпадала с людьми, с которыми я случайно встречалась. Мы одинаково воспринимали глубину этой боли, в том числе основанную на несправедливости: Почему? За что? За потери очевидные, куда бы ты не посмотрел, ты видишь их, и ты можешь их взвесить, на руки взять. И веру колоссальную, веру в то, что ты не один, что рядом люди, на которых можно положиться", - сообщила губернатор.

При этом она отметила, что ей, как управленцу, важно, чтобы решения, которые принимаются, были в гармонии с ее человеческим ощущением, однако оно не главное. Решения принимаются максимально взвешенно, чтобы принесли тот эффект, на который были рассчитаны.

"Но то, что я скорее человек, наверное, это очевидно", - заявила Наталья Комарова.

Напомним, в мае текущего года губернатор Югры Наталья Комарова и мэр Макеевки (ДНР) Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.

Теги: Наталья Комарова, визит в Макеевку, соглашение о сотрудничестве



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети