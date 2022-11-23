Губернатор Югры рассказала о строении бюджета округа на трехлетку

Губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции рассказала о том, какими будут траты бюджета на трехлетку

"Актуален вопрос еще и потому, что проделана большая работа по представлению бюджетных корректировок. Мы скорректировали бюджет, основываясь на консервативных подходах к экономической ситуации. Завтра депутаты думы Югры будут рассматривать законопроект. Рассчитываю, что они поддержат наши предложения, учитывая, что я сказала выше. Документ проработан с жителями и экспертами", - сказала губернатор.

Говоря о налоговой политике, Комарова отметила, что решения в части налоговой политики будут ответами на вызовы времени и риски.

"Мы приняли несколько решений по поддержке малого и среднего бизнеса. Около 2 млрд руб. освобождено от налогов и осталось предприятиям. Наша задача – создать условия для устойчивости предприятий и отраслей", - сказала губернатор.

72% расходов будут социальными. Среди важных для округа трат – дороги, образование, социальная поддержка граждан.