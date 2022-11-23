23 Ноября 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Губернатор Югры: "Регион с мобилизацией справился"

Губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции с журналистами сообщила, что регион справился с мобилизацией, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наш регион справился с заданием по частичной мобилизации, объявленной президентом Российской Федерации – это первое. Одновременно выполнено условие Министерства обороны по частичной мобилизации тех, кто владеет определенными военными специальностями, да, безусловно, вся работа проводилась с соблюдением этого принципа", - заявила губернатор.

Она также заверила, что автономный округ продолжит работу по оказанию помощи мобилизованным - регион оказывает содействие Минобороны, чтобы военные могли выполнять цели и задачи спецоперации. Каждое решение тестируется на экспертном мнении Минобороны. В частности, в период боевого слаживания, Югра сделала все, чтобы для солдат переход "дома" и "не дома" не был слишком резким.

Кроме того, Наталья Комарова озвучила меры поддержки для семей погибших - решения приняты на федеральном уровне, в том числе по денежному сопровождению. Аналогичная работа ведется на уровне региона. В частности, автономный округ берет на себя организацию похорон, и поимо федеральных выплат семьям, назначает региональные выплаты.

"Что включает региональное сопровождение - это широкий пакет содействия. Мы его не закрываем. Обратная связь организована, за каждой семьей закреплен социальный куратор. И мы стараемся реагировать на те запросы, которые получаем, обсуждаем, принимаем соответствующие решения. Общаясь с представителями семей погибших, я гарантирую им, что я всегда на обратной связи и при необходимости в личном конкретном вопросе все свои имеющиеся возможности предоставлю для оказания помощи и содействия. Люди обращаются. Жизнь есть жизнь и какие-то обратные ситуации происходят. Буквально вчера случай был. Мы работаем над ситуацией", - сообщила губернатор.

Теги: Наталья Комарова, мобилизация, пресс-конференция



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