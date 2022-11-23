Взрыв произошел на въезде в Иерусалим, 18 человек пострадали
На центральной автобусной станции в Иерусалиме прогремел взрыв, по последним данным, пострадали 18 человек.
Уточняется, что один из пострадавших находится в критическом состоянии и еще один пострадал серьезно, пишет Regnum.
ЧП произошло на въезде в Иерусалим. Вскоре после взрыва у автобусной станции поступило сообщение о взрыве в автобусе поблизости, передает Jerusalem Post. О пострадавших не сообщается.
Сотрудники служб безопасности ведут расследование причин произошедшего.