Московский экономический форум пройдет в апреле после четырехлетнего перерыва

В апреле 2023 года, после четырёхлетнего перерыва, в шестой раз пройдёт Московский экономический форум. Об этом сообщил основатель МЭФ — известный промышленник Константин Бабкин.

"Все мы следим за тем, что происходит на поле боя, видим, как сооружается новая Засечная черта, делающая видимой линию столкновения нашей и Западной цивилизаций. Цивилизации сталкиваются, однако, не только на полях сражений. Конфликт происходит в экономической, технологической и других сферах", — отметил он.

После событий этого года ни о каком встраивании России в западную парадигму развития больше не может быть и речи. Соответственно, надо менять политику, однако она остается неизменной что в экономике, что в культуре, что в идеологии в целом.

"Возможна ли понятная и последовательная политика, отвечающая на вызовы и ведущая к развитию России? Да, объективных препятствий для развития России по-прежнему нет. Вопрос лишь в правильном целеполагании и построении ориентиров для общества", — считает Константин Бабкин.

Для этого и возобновляется МЭФ, который состоится в апреле, а в преддверии форума пройдут отдельные заседания с обсуждением текущих тем, подчеркнул промышленник.