Что грядущий год готовит? Моор выступит перед тюменцами с ежегодным посланием

Губернатор Тюменской области Александр Моор на этой неделе выступит с посланием перед депутатами Тюменской областной думы,сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Оглашение послания состоится уже в этот четверг, 24 ноября, во время заседания Тюменской областной думы. В ежегодном обращении к парламентариям и жителям региона губернатор проанализирует текущую ситуацию и обозначит приоритетные задачи дальнейшего социально-экономического развития региона.

Послание губернатора будет транслироваться в прямом эфире на: портале органов государственной власти Тюменской области, портале Тюменской областной думы, личных страницах губернатора в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и telegram-канале.

Также речь губернатора можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах "Тюменское время" (21 кнопка на ТВ-пульте) и "ТVОЯ Тюмень" (22 кнопка на ТВ-пульте), а также в социальных сетях указанных телеканалов.

Начало трансляции - в 11.00.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что региональный бюджет на ближайшую трехлетку будет напряженным.

"Мы вынуждены пересмотреть подход к реализации крупных инфраструктурных проектов. Все наши планы остаются, но то, что мы планировали сделать за год или два, потребует больше времени и будет зависеть от наших финансовых возможностей. Это изменение затронет и такой крупный инфраструктурный проект, как комплексное развитие территории в Заречной части Тюмени. По плану, ядром этого района должен был стать новый студенческий кампус. А сам проект - новым центром Тюмени. На выкуп земельных участков у юридических лиц и частников планировалось потратить несколько миллиардов рублей. Но, в современных условиях мы должны более экономно расходовать средства. Поэтому я принял решение выбрать для размещения кампуса другой участок. На сегодня несколько таких есть в государственной собственности. И за них не придется платить. А высвободившиеся средства направим на строительство объектов кампуса", - сообщил Моор в конце октября во время обращения к жителям региона.