23 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

ЦРУ хочет вербовать шпионов среди россиян, недовольных СВО

Центральное разведывательное управление США намерено вербовать шпионов среди россиян, недовольных специальной военной операцией. Агентов планируется набирать из числа военных, бизнесменов и чиновников. "Мы открыты для сотрудничества", - заявил заместитель директора ЦРУ по операциям Дэвид Марлоу.

По его мнению, военная спецоперация стала "огромным провалом" для президента России Владимира Путина, и это открывает возможности для западных спецслужб по поиску агентов среди недовольных россиян, пишет Wall Street Journal.

В октябре исследовательская компания Russian Field опубликовала результаты опроса, согласно которому в России практически сравнялось число сторонников мирных переговоров и продолжения военной операции на Украине. По сравнению с первой волной исследования, проведенной в конце июля, доля выступающих за мирные переговоры увеличилась на 6% и составила 44%. На те же 6% сократилось число сторонников военной операции – до 46%.

Гипотетическое решение Путина о мирном соглашении и остановке военной операции поддержали бы 75% респондентов (+10% к июлю), 18% не поддержали бы (-10% к июлю). При этом сторонников военного наступления на Киев готовы поддержать 60% респондентов, 28% его не поддержат.

75% опрошенных одобряют деятельность Путина, 18% не одобряют. Более половины (63%) опрошенных одобряют деятельность Сергея Шойгу, 21% не одобряют.

Теги: цру, шпион, вербовка, агент, сво



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