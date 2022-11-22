22 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: ТАСС / Михаил Метцель

"Объявляем Европарламент распущенным": Пригожин прокомментировал намерение ЕП объявить ЧВК "Вагнер" террористами

Российский бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на призыв депутатов Европарламента причислить ЧВК «Вагнер» к террористам.

Ранее издание Politico сообщило, что зарубежные депутаты призвали Европейский союз внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. В ответ на это Пригожин иронично объявил о роспуске Европарламента.

«Сегодня я провел совещание командиров ЧВК «Вагнер» и сообщил им это печальное известие. Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Перед этим предприниматель намерен вместе с журналистами подготовить и оправить информационный кейс Европарламенту. О чем именно идет речь Пригожин не уточнил.

Теги: евгений пригожин, европарламент, чвк вагнера



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