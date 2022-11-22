Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро" летевший из Ноябрьска в Бугульму вернулся в аэропорт после взлета

Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро", летевший из Ноябрьска в Бугульму, вернулся в аэропорт после взлета из-за проблем с шасси, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел сегодня, в 10.00. Через две минуты после взлета экипаж доложил о срабатывании сигнализации "не убрана передняя стойка шасси". В 10.31 воздушное судно благополучно произвело посадку на аэродром вылета. На борту находились 10 пассажиров и три члена экипажа.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности полетов.