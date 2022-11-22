22 Ноября 2022
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Политика Украина
Фото: Reuters / Tamas Kaszas

МИД Украины вызовет посла Венгрии из-за шарфа Орбана с картой "Великой Венгрии"

Посла Венгрии на Украине вызовут в МИД страны после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел на футбольный матч в шарфе с картой "Великой Венгрии".

"Пропагандирование в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений", - написал пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в соцсети Facebook*.

В шарфе Орбан появился на матче между сборными Венгрии и Греции в Будапеште. На нем была изображена так называемая Великая Венгрия с границами до 1920 года, когда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины.

В МИД Румынии выразили послу Венгрии в стране неодобрение из-за шарфа. Румынский депутат Европарламента Алин Митута призвал лидеров ЕС изолировать Орбана.

*Принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta

Теги: мид украины, орбан, шарф, великая венгрия



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