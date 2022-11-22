"Газпром" заявил об "оседании" российского газа для Молдавии на территории Украины

"Газпром" заявил об "оседании на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с "Молдовагазом".

"Объем газа, подаваемый "Газпромом" на ГИС "Суджа" (на границе РФ и Украины – прим. ред.) для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой", - говорится в сообщении российской компании.

Накануне "Молдовагаз" оплатил часть поставок за ноябрь в соответствии с контрактом. При этом часть объема не поставлено. "Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн куб. м газа", - заявили в "Газпроме".

С 28 ноября при сохранении "транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы" "Газпром" начнет сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки.

Цены на газ в Европе после сообщения "Газпрома" о возможном снижении поставок через Украину резко ускорили рост - до 4%, выше $1280.