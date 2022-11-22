ВС РФ уничтожили три группы диверсантов ВСУ в районе Павловки

Российские войска уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе села Павловка на южнодонецком направлении сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, добавили в ведомстве, в районе населенного пункта Водяное был нанесен удар по механизированной роте ВСУ.

По данным Минобороны, противник потерял на южнодонецком направлении более 50 бойцов убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

На прошлой неделе в Минобороны РФ сообщили, что в боях за Павловку в ДНР российские войска уничтожили до 1400 военнослужащих ВСУ.