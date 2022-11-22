В Магнитогорске сотрудника предприятия подозревают в хищении ГСМ на 1,5 млн рублей

В Магнитогорске заведующего нефтехозяйством одного из предприятий подозревают в хищении горюче-смазочных материалов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, подозреваемый, находясь на рабочем месте, совершил неоднократное хищение горюче-смазочных материалов. Предприятию причинен ущерб в размере более 1,5 млн рублей.

ГСМ он похищал на протяжении 4 лет. Похищенное он продавал, а деньги потратил на покупку внедорожника.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.