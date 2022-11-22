22 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: forumspb.com

Вице-премьера Викторию Абрамченко назначили "крестной матерью" ледокола "Якутия"

Объединенная судостроительная корпорация назначила вице-премьера Викторию Абрамченко "крестной матерью" ледокола "Якутия". Сегодня его спустили на воду в присутствии (по видеосвязи) президента России, но в рейсы он пока не может пойти: корабль будут достраивать на воде, в строй он войдет только в 2024 году.

Также Путин поучаствовал в церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе "Урал".

"Все сроки по строительству атомных ледоколов должны быть выполнены, надо наладить логистический маршрут в Юго-Восточную Азию", - заявил Путин.

Напомним, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на прошлой неделе заявил, что сложности есть, сроки не соблюдаются. По его словам, срыв сроков связан с несвоевременностью поставок и дефицитом кадров.

Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что в ближайшее время предстоит построить около 70 судов ледового класса. По его словам, в этом году грузооборот по Северному морскому пути составит 34 млн тонн (на 2 млн тонн больше плана).

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что предполагается построить для потенциальных северных заказчиков – таких, как "Новатэк", "Норникель" и "Роснефть" – дизельные ледоколы, чтобы высвободить атомные ледоколы для Северного морского пути.

Теги: виктория абрамченко, атомный ледокол, владимир путин, северный морской путь



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