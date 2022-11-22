22 Ноября 2022
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Презентация «Поезда региональных брендов» состоялась в Новосибирске

«Карачинская», «Ордынская роспись», «Федосихинские пельмени», «Белое дерево» – все эти бренды созданы в Новосибирской области. А получить информацию о них можно благодаря «Поезду региональных брендов», который уже курсирует в Новосибирском метрополитене.

Значимость проекта для создания положительного образа местных брендов, повышения их узнаваемости среди других, а также вопросы защиты интеллектуальной собственности обсудили во время презентации проекта губернатор Андрей Травников, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов, директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Неретин, представители новосибирских предприятий.

региональные бренды, метро(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников напомнил, что поезд брендов – совместный проект правительства области, Сибирского центра ФИПС и Роспатента. "Проект направлен на то, чтобы привлечь внимание к такой важной деятельности, как регистрация товарных знаков, собственных брендов, патентов на открытия, изобретения. Кроме того, для нас это – ещё одна возможность напомнить об особенностях Новосибирской области, которая вот уже 85 лет развивается быстрее, чем многие регионы нашей страны. Развивается не за счёт сырьевой составляющей или индустриальной основы, а за счёт человеческого капитала" - отметил губернатор Новосибирской области.

травников, региональные бренды, метро(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Благодаря запуску проекта новосибирцы могут больше узнать о таких региональных товарных знаках, их истории как «Купино» (производит молочную продукцию), «Белое дерево» (производитель фруктовых батончиков на основе сухофруктов), НГТУ, «Новосибирская область Сибирь Здесь», «Новосибирь». Представлена информация о «Карачинской», «Дупленской» и «Доволенской» минеральной воде, санаториях «Озеро Карачи», Доволенский и Краснозерский, «Ордынской росписи», «Федосихинских пельменях». Отсканировав QR-код можно попасть на сайт компании, познакомиться с продукцией.

региональные бренды, метро(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, тематический поезд, посвящённый региональным брендам области, будет курсировать в Новосибирском метрополитене до апреля 2023 года. Ожидается, что за полгода с проектом смогут познакомиться до 45 млн пассажиров новосибирского метро.

Теги: метро, поезда региональных брендов, метро, роспатент, андрей травников



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