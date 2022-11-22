Избивали, подвешивали вниз головой, стреляли: в Тюмени арестовали банду вымогателей

Центральный районный суд Тюмени арестовал подозреваемых в вымогательстве с применением насилия, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана в отношении Дениса Б., 1998 года рождения, Карамали Д., 1993 года рождения, Мурафиса Г., 1991 года рождения, Рамина И., 1989 года рождения. Ранее против них возбудили дело по п. "б" ч.3 ст.163 УК РФ.

"Как стало известно из представленных суду материалов, 18 ноября 2022 года обвиняемые, находясь в убойном цехе одного из предприятий Ялуторовского района, требовали у двух мужчин 3 000 000 рублей. Деньги обвиняемые требовали, применяя насилие, а именно: избивали, обмотав ноги цепью, подвешивали на кран-балку вниз головой, угрожали применением ножей, стреляли из оружия около потерпевших - над головами и у ног, чем вводили в состояние реального страха за свою жизнь", - говорится в сообщении.



По постановлению суда обвиняемые будут содержаться под стражей по 19 января 2023 года.