Хабаровский краевой суд окончательно оправдал художницу Юлию Цветкову*

Хабаровский краевой суд подтвердил оправдательный приговор для художницы Юлии Цветковой* (*внесена в реестр иноагентов Минюста РФ).

Ранее девушку из Комсомольска-на-Амуре признал невиновной городской суд, но прокуратура обратилась с жалобой в вышестоящую инстанцию. Теперь решение окончательное и не подлежит обжалованию.

Художницу Цветкову судили по делу о распространении порнографии. Прокурор запрашивал для нее три года колонии за публикацию в соцсети "ВКонтакте" ее рисунков в паблике "Монологи вагины". Девушка с 2019 года находилась под домашним арестом, позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде.