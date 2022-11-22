22 Ноября 2022
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Фото: Накануне.ru

Россия удвоила экспорт в Китай необработанного золота

Российские компании удвоили экспорт необработанного золота в Китай в октябре 2022 г. до 2,16 т. Речь идет о необработанных или полуобработанных формах золота. Поставки в денежном выражении также увеличились вдвое (до $124,6 млн). Судя по ежемесячной статистике Китая, это самая крупная поставка, как минимум, с 2016 г.

Импорт золота из России в Китай в октябре в натуральном выражении увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,16 т, следует из данных Главного таможенного управления КНР, которые проанализировал РБК. За январь – октябрь 2022 года импорт золота в необработанных или полуобработанных формах из России в Китай составил 5,72 т, что в 1,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Объем поставок в деньгах вырос в 1,8 раза, до $330 млн. Но Москва остается незначительным поставщиком этого драгметалла на китайском рынке: за тот же период Швейцария отправила в Китай золота на $26,5 млрд, Канада – на $9,7 млрд, ЮАР – на $7,7 млрд, Австралия – на $7,2 млрд, Гонконг – на $2,5 млрд, Германия – на $775 млн. Всего за 2021 г., по данным ФТС, Россия экспортировала во всех направлениях 302,17 т золота. Из них в Китай было поставлено лишь 3,98 т, следует из данных таможни КНР.

Теги: Россия, Китай, золото



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