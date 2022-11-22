22 Ноября 2022
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Политика Санкт-Петербург
Фото: РИА ФАН

Пригожин объяснил, почему Беглов противился вводу в эксплуатацию здания "ЧВК Вагнер Центра"

Открытию «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге активно сопротивлялся губернатор Александр Беглов и чиновники Смольного. О причинах этому рассказал предприниматель Евгений Пригожин.

В эксклюзивном интервью изданию «Невские новости» Пригожин отметил, что здание для реализации своего масштабного проекта было выкуплено у семьи Креславских и представляло из себя заброшенный недострой, который не двигался с места много лет.

«За год мы его не только привели в порядок, но и достроили. Напротив, «ЧВК Вагнер Центра» у меня еще в начале 2021 года была подана куча заявок на развитие легкопроизводственных промышленных площадок. Я уже тогда понимал, что это будет востребовано. Сейчас мы бьемся за них в судах. Почему нам не давали разрешения ввести в эксплуатацию — не ищите теорий заговора. Не давали ввести потому, что это противоречит интересам Украины», — объяснил предприниматель.

На текущий момент центр плодотворно функционирует, подчеркнул Пригожин. Практически ежедневно в «ЧВК Вагнер Центре» проходят встречи, на которых обсуждаются огромное количество наработок, способных усилить обороноспособность России.

Отвечая на просьбу журналиста более подробно рассказать о каких-нибудь разработках, Пригожин отказался приводить подробности, сославшись на то, что о таких вещах не рассказывают.

«Но собак и кошек с гранатометами мы точно не изобретаем», — отметил предприниматель.

Полную версию интервью с Евгением Пригожин можно прочитать на сайте издания «Невские новости».

Теги: ЧВК Вагнер Центр, евгений пригожин, александр беглов, смольный



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