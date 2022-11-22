22 Ноября 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело о долгострое Нижневартовска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о процессуальных решениях в ходе расследования уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями при строительстве школы в Нижневартовске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

"В социальной сети опубликовано видеообращение о возможных нарушениях при определении подрядчика для строительства школы в ХМАО-Югре. Сообщается, что в городе Нижневартовске должна была быть построена школа на 1125 учеников, вместе с тем строительство по настоящее время не начато. Также отмечается, что ранее в суде рассматривалось дело о банкротстве данной организации", - говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил главе регионального следкома Михаилу Мокшину доложить об основаниях принятия отдельных процессуальных решений.

Теги: Александр Бастрыкин, СКР, долгострой, школа



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