Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело о долгострое Нижневартовска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о процессуальных решениях в ходе расследования уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями при строительстве школы в Нижневартовске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

"В социальной сети опубликовано видеообращение о возможных нарушениях при определении подрядчика для строительства школы в ХМАО-Югре. Сообщается, что в городе Нижневартовске должна была быть построена школа на 1125 учеников, вместе с тем строительство по настоящее время не начато. Также отмечается, что ранее в суде рассматривалось дело о банкротстве данной организации", - говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил главе регионального следкома Михаилу Мокшину доложить об основаниях принятия отдельных процессуальных решений.