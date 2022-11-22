22 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: www.planetofhotels.com

Захарова заявила о "черноте душ польских политиков"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что польские политики занимаются русофобией "из-за черноты их души", а также на деньги коллективного Запада.

"Такая рьяная, отъявленная, выходящая за рамки разумного русофобия, ненависть к нашей стране. К сожалению, целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались - кто-то от черноты своей души, кто-то за деньги коллективного Запада. Никто этого не скрывал", - заявила Захарова журналистам, ее цитирует РИА Новости.

Русофобские выпады, полагает Захарова, начались задолго до начала специальной военной операции.

Теги: Мария Захарова, Польша, политики



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