Захарова заявила о "черноте душ польских политиков"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что польские политики занимаются русофобией "из-за черноты их души", а также на деньги коллективного Запада.

"Такая рьяная, отъявленная, выходящая за рамки разумного русофобия, ненависть к нашей стране. К сожалению, целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались - кто-то от черноты своей души, кто-то за деньги коллективного Запада. Никто этого не скрывал", - заявила Захарова журналистам, ее цитирует РИА Новости.

Русофобские выпады, полагает Захарова, начались задолго до начала специальной военной операции.