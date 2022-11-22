В Челябинске суд не стал отменять приговор экс-чиновнику, осужденному к 2,5 годам колонии за наезд на пешеходов

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор в отношении бывшего начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска Александра Рымарева, осужденного к 2,5 годам в колонии-поселении за наезд на двух пешеходов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, приговор обжаловали осужденный и его защитник. Они просили приговор отменить, а уголовное дело прекратить в связи с примирением сторон.

Напомним, авария произошла поздно вечером 27 августа 2021 года на 207 км автодороги Чебаркуль-Уйское-Сурмениво-Магнитогорск на территории Агаповского района. По версии следствия, водитель совершил наезд на двух пешеходов, которые шли по проезжей части навстречу движению. После ДТП мужчина скрылся. В результате наезда 69-летний мужчина погиб. Женщина 37 лет была причинен тяжкий вред здоровью. На следующий день водитель был установлен.

В ходе следствия обвиняемый возместил причиненный ущерб потерпевшей стороне.