Сотрудник Генштаба, ответственный за призыв, вымогал взятку стиральной машиной - СМИ

В Москве под домашний арест отправлен полковник Иван Мертвищев. По версии следствия, он вымогал взятку стиральной машиной.

Мертвищев в управлении Генштаба Минобороны РФ отвечал за призыв. По данным "Коммерсанта", он решил проверить военкомат на западе столицы, предупредил об этом военкома, отметив, что ситуация с набором призывников в этом пункте плохая. Чтобы этот фант не сказался отрицательно на карьерном росте военного комиссара, представитель Генштаба, якобы, предложил купить ему стиральную машину стоимостью не менее 70 тыс. руб. Военком сообщил в правоохранительные органы о вымогательстве.