Politico: Европейским командам на ЧМ в Катаре придется забыть о пропаганде содомии

Все европейские команды, намеревавшиеся носить на ЧМ-2022 в Катаре повязки или другие символы, пропагандирующие содомию, отказались от своих планов. Об этом пишет Politico.

"Мы не можем ставить наших игроков в ситуацию, когда они могут быть предупреждены или даже удалены", - говорится в совместном заявлении футбольных ассоциаций Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Швейцарии.

ФИФА запретила игрокам носить провокационные повязки. Они автоматически получили бы желтую карточку с началом матча. Это связано с тем, что содомия в Катаре уголовно преследуется.

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил западным критикам проведения чемпионата мира в Катаре, обвинив их в лицемерии.

"Я думаю, что за то, что мы, европейцы, делали в течение последних 3000 лет по всему миру, мы должны извиняться в течение следующих 3000 лет, прежде чем начинать давать людям уроки морали", - подчеркнул он.

Член Центрального совета партии "Справедливая Россия - За Правду!" писатель Николай Стариков отметил, что о решении провести ЧМ в Катаре было известно много лет назад. Но в Европе не поинтересовались местным законами, чтобы их уважать, а попытались навязать свое.