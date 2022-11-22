Уралец из ревности пытался убить свою девушку вилкой: приговор суда

На Среднем Урале вынесен приговор 27-летнему жителю Ирбита. Его надолго отправили в колонию за убийство мужчины на почве ревности и покушение на убийство девушки.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, около двух лет уралец поддерживал отношения с местной жительницей. В апреле этого года он приехал к ней в гости. Собралась компания, все стали выпивать. В какой-то момент молодой человек приревновал свою подругу к одному из участников застолья, с которым он ранее не был знаком.

Уралец, который в прошлом уже был судим, схватил нож и зарезал соперника. После этого он попытался убить и знакомую, используя для этого нож и вилку. Однако девушке удалось убежать от агрессора. Лишь после вмешательства соседей потерпевшая укрылась в одной из квартир, ее жизнь удалось спасти. Злоумышленник был задержан.

Вот как прокомментировал эту криминальную историю глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Ночью 9 апреля текущего года в дежурную часть ОВД Ирбита поступило сообщение, что в одном из домов по улице Орджоникидзе происходит скандал. На место происшествия была направлена группа немедленного реагирования. Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили молодого человека без признаков жизни и девушку с колотыми ранениями. Медицинские работники установили, что мужчина скончался, а женщина находится в тяжелом состоянии. При обследовании близлежащей территории сыщики угрозыска нашли подозреваемого, который вел себя возбужденно, нервничал и громко разговаривал по телефону. При попытке сблизиться с ним попытался скрыться", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, помощь представителям МВД оказала местная жительница Алена Кузнецова.

"Она, находясь за рулем личного автомобиля, совместно с оперуполномоченными стала патрулировать микрорайон, и в итоге злоумышленник был задержан. Чуть позднее руководитель ОВД Ирбита подполковник Евгений Новоселов вручил Алене Анатольевне благодарственное письмо за активную гражданскую позицию и за оказанное содействие сотрудникам органов внутренних дел при задержании лица, совершившего особо тяжкое преступление", - добавил Валерий Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, по уголовному делу состоялись допросы свидетелей и обвиняемого, а также проверка его показаний на месте. Также были проведены осмотры места происшествия и предметов, судебно-медицинские, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Последняя показала, что фигурант является абсолютно вменяемым.

Как отметили в прокуратуре, свою вину в преступлении молодой человек признал частично. Ирбитский районный суд назначил ему 12 лет и 10 месяцев в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года.