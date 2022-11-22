22 Ноября 2022
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Экономика В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Банки ДНР и ЛНР будут переданы "Промсвязьбанку"

Центральный республиканский банк ДНР и Государственный банк ЛНР будут зарегистрированы как ООО и переданы ПАО "Промсвязьбанк". Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Банк России и власти республик должны в месячный срок заключить соглашения о создании территориальных подразделений ЦБ. Затем в течение месяца банки республик должны быть зарегистрированы как ООО. После этого еще в месячный срок власти регионов должны продать 100% долей в уставном капитале банков "Промсвязьбанку" за 1 рубль.

В ДНР и ЛНР первые отделения "Промсвязьбанка" открылись в июне. Однако до последнего времени банковская система республик была фактически изолирована от банковской системы России.

Теги: ДНР, ЛНР, Промсвязьбанк



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