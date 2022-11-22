Главный технолог "КамАЗа" возглавил "НАМИ"

Пост генерального директора подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ" получил Федор Назаров, сообщает предприятие.

Федор Назаров окончил Камский политехнический институт в 2001 г. По окончании института прошел путь от инженера-технолога до начальника технологического отдела в ОАО "Камский прессово-рамный завод", продолжил главным технологом в ООО "НПО "РОСТАР".

В 2011 году Федор Назаров присоединился к команде ПАО "КамАЗ", где в 2017 г. занял должность главного технолога. Назаров сменяет на руководящем посту Сергея Гайсина, который работал во ФГУП "НАМИ" с 2014 г.

Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП "НАМИ" основан 16 октября 1918 г. как первый научно-исследовательский институт в области автомобильной теории и технологии. "НАМИ" сегодня – современная научно-исследовательская, опытно-производственная база, которая позволяет решить любую задачу в области исследований, проектирования, построения, разработки и испытаний автотранспортных средств.