22 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: vk.com/fgupnami

Главный технолог "КамАЗа" возглавил "НАМИ"

Пост генерального директора подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ" получил Федор Назаров, сообщает предприятие.

Федор Назаров окончил Камский политехнический институт в 2001 г. По окончании института прошел путь от инженера-технолога до начальника технологического отдела в ОАО "Камский прессово-рамный завод", продолжил главным технологом в ООО "НПО "РОСТАР".

В 2011 году Федор Назаров присоединился к команде ПАО "КамАЗ", где в 2017 г. занял должность главного технолога. Назаров сменяет на руководящем посту Сергея Гайсина, который работал во ФГУП "НАМИ" с 2014 г.

Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП "НАМИ" основан 16 октября 1918 г. как первый научно-исследовательский институт в области автомобильной теории и технологии. "НАМИ" сегодня – современная научно-исследовательская, опытно-производственная база, которая позволяет решить любую задачу в области исследований, проектирования, построения, разработки и испытаний автотранспортных средств.

Федор Назаров(2022)|Фото: vk.com/fgupnami

Теги: НАМИ, КамАЗ, Федор Назаров



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