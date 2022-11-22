Госавтоинспекторы Сургутского района спасли "краснокнижную" сову

В Сургутском районе госавтоинспекторы старший лейтенант полиции Олег Коваленко и лейтенант полиции Виктор Ляшенко спасли "краснокнижную" птицу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Во время патрулирования улиц в поселке Нижнесортымский Сургутского района полицейские заметили сидящую на дорожном ограждении сову. Полюбовавшись лесной обитательницей, они продолжили службу. Но вскоре, возвращаясь обратно, они обнаружили эту же птицу, но уже на снегу возле дорожного ограждения. Сова безуспешно пыталась взлететь.

Лейтенанты вышли из патрульного автомобиля и направились к пернатой. Увидев, что у нее опалены крылья и хвост, приняли решение отвезти ее в ветеринарную клинику.

Осмотревший птицу врач сообщил, что птица - полярная сова, и что этот вид занесен в Красную книгу. Ближайшее время она будет находиться в клинике, под присмотром специалистов ветеринарного участка, а после восстановления перьев – отпущена в среду обитания.