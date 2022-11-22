NVIDIA официально ушла с российского рынка

Американский разработчик графических процессоров Nvidia сообщил о полном прекращении всех бизнес-операций в России. Об этом говорится в отчетности компании за третий квартал этого года.

По оценкам, в 2022 году на российский рынок приходится около 2% от общего объема продаж и 4% от продаж игрового направления.

В отчете отмечается, что все финансовые операции с Россией приостановились в октябре.

В сентябре власти США запретили корпорации Nvidia поставлять в Китай и Россию чипы, используемые в том числе для технологий искусственного интеллекта. При этом в Россию поставки чипов Nvidia прекратила сама и гораздо раньше.