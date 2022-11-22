Associated Press уволило журналиста, написавшего о падении в Польше "российских ракет"

Агентство Associated Press уволило журналиста-расследователя, сообщившего 15 ноября о падении на востоке Польши "российских ракет". Автор новости ссылался на неназванного сотрудника разведки США.

В итоге новость о "российских ракетах" в Польше разлетелась по лентам мировых СМИ, ее начали транслировать в том числе и польские выосокопоставленные политики. Только через несколько часов власти Польши начали заявлять, что принадлежность ракет не установлена. Позже они признали, что ракеты были украинскими – от системы ПВО.