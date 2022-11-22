Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом в Челябинске

В Челябинске автобус ПАЗ столкнулась с легковым автомобилем. В результате ДТП один человек погиб, трое пострадали, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Авария произошла вечером 21 ноября на перекрестке улица Мамина и Бродоколмакский тракт. По предварительным данным, водитель ПАЗ, выезжая с улицы Мамина на улицу Бажова совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106.

Водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте ДТП, его трое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. В автобусе в момент аварии находилось два пассажира, никто не пострадал.