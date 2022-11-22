22 Ноября 2022
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Армия и ВПК За рубежом Украина
Фото: www.0564.ua

Великобритания поставила Украине высокоточные ракеты Brimstone-2, - Telegraph

Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2, которые имеют лазерное наведение, пишет газета Telegraph.

Отмечается, что дальность пуска указанных снарядов в два раза больше, чем у ранее переданных Киеву ракет Brimstone первого поколения.

Ракеты традиционно запускаются ВВС Великобритании с истребителей Tornado и Typhoon. Но, по данным издания, ВСУ модифицировали грузовики в пусковые платформы для Brimstone-2, пишет Regnum.

Журналисты отмечают, что стоимость одной ракеты Brimstone 2, поступившей на вооружение королевских ВВС в 2016 году, оценивается примерно в £175 тыс. ($207 тыс.).

Ранее издание The Sunday Times со ссылкой на источник в британском минобороны сообщило, что финансовая поддержка Украины со стороны Великобритании иссякнет уже к концу года. Кроме того, у Британии заканчивается вооружение, которое она может поставить Киеву.

Теги: Brimstone-2, Великобритания, Украина



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